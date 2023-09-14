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Отчетность в СФР

❌ Когда СФР откажет вам в приеме новой формы ЕФС-1: три причины

Если отчет ЕФС-1 сдает человек, не имеющий на это права, или что-то не то с электронной подписью, или есть ошибки в формате, или форма устаревшая, то этот отчет СФР не примет.
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Основания для отказа в приеме формы ЕФС-1 прописаны в новом порядке ее заполнения, который сейчас в проекте.

Там будет новый пункт про отказ в приеме ЕФС-1.

Отчет не примут по таким причинам:

  • сдача формы ЕФС-1 лицом, полномочия которого не подтверждены;

  • несоблюдение установленных условий признания действительности квалифицированной подписи (если ЕФС-1 сдают в электронной форме с КЭП);

  • несоответствие формы ЕФС-1 действующей форме ЕФС-1 или форматам сведений.

Таким образом, есть три причины для отказа – не тот человек, не та подпись, и не та форма.

Что меняется в подразделе 1.1 — читайте тут, тут и тут, про подраздел 1.2 – здесь. Про изменения в подразделе 1.3 мы рассказывали тут.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 56 секунд назад

    Главный бухгалтер

    Что-то Николаев вспомнился.... Со своими "причинами". Правда у него их пять было....

    Видимо скоро свежая песТня выйдет ))))))

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