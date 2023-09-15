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Отчетность в СФР

😀 Что поменяется (или нет) в форме ЕФС-1: обзор курьезных поправок

Меняется как форма ЕФС-1, так и порядок ее заполнения. Причем некоторые поправки в форме не коррелируют с порядком заполнения.
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Проект с новой формой ЕФС-1 опубликован на федеральном портале.

Раздел 2 (вместо формы 4-ФСС)

В разделе 2 формы ЕФС-1 появилось поле «Код подчиненности».

Неожиданно. Что же туда ставить? Идем в порядок заполнения. Но там про это поле ничего нет. Очевидно, в форму оно затесалось случайно и в итоговом документе его не будет.

Подраздел 1.1 (вместо формы СЗВ-ТД)

В подразделе 1.1 появилось поле «Код категории застрахованного лица» и пропало поле «Статус застрахованного лица».

Между тем, в порядке заполнения по-прежнему фигурирует статус, а не категория. Таким образом, в форме, очевидно, перепутали поле и в итоговом документе будет поле «Статус ЗЛ».

  • Еще о поправках в подраздел 1.1 (вместо СЗВ-ТД) читайте тут, тут и тут.

  • Про новое в подразделе 1.2 (вместо СЗВ-СТАЖ) – здесь.

  • О поправках в раздел 2 (вместо 4-ФСС) читайте тут.

  • Про изменения в подразделе 1.3 (для бюджетников) мы рассказывали тут.

Дата внедрения новой формы ЕФС-1 пока неизвестна. Есть только проект. Отчет за 9 месяцев 2023 года надо будет сдавать по старой форме. Действующий бланк ЕФС-1 – здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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