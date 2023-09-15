😀 Что поменяется (или нет) в форме ЕФС-1: обзор курьезных поправок

🤬Попрошу не выражаться! Бухсленг, как часть культуры. Пятничный демотиватор

Совсем недавно, 12 сентября прошла наша Клерк.Конференция, было очень круто! Я, с огромным интересом, смотрела весь день в онлайн-режиме. Было много всего интересного, в том числе и комментарии в ленте трансляции. Клерки обсуждали свой профессиональный сленг. Что там надо «крыжить» и что с чем «бьется»?