😀 Что поменяется (или нет) в форме ЕФС-1: обзор курьезных поправок

Проект с новой формой ЕФС-1 опубликован на федеральном портале.
Раздел 2 (вместо формы 4-ФСС)
В разделе 2 формы ЕФС-1 появилось поле «Код подчиненности».
Неожиданно. Что же туда ставить? Идем в порядок заполнения. Но там про это поле ничего нет. Очевидно, в форму оно затесалось случайно и в итоговом документе его не будет.
Подраздел 1.1 (вместо формы СЗВ-ТД)
В подразделе 1.1 появилось поле «Код категории застрахованного лица» и пропало поле «Статус застрахованного лица».
Между тем, в порядке заполнения по-прежнему фигурирует статус, а не категория. Таким образом, в форме, очевидно, перепутали поле и в итоговом документе будет поле «Статус ЗЛ».
Еще о поправках в подраздел 1.1 (вместо СЗВ-ТД) читайте тут, тут и тут.
Про новое в подразделе 1.2 (вместо СЗВ-СТАЖ) – здесь.
О поправках в раздел 2 (вместо 4-ФСС) читайте тут.
Про изменения в подразделе 1.3 (для бюджетников) мы рассказывали тут.
Дата внедрения новой формы ЕФС-1 пока неизвестна. Есть только проект. Отчет за 9 месяцев 2023 года надо будет сдавать по старой форме. Действующий бланк ЕФС-1 – здесь.
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