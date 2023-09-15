В три раза выросло количество вакансий без опыта работы

Из-за дефицита кадров и оттока трудовых мигрантов работодатели стали чаще брать сотрудников без опыта работы и предлагать им высокую зарплату.

Работодатели стали в три раза больше принимать на работу сотрудников без опыта. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Больше всего вакансий для соискателей без опыта появилось в сфере управления персоналом, маркетинга, рекламы и PR, логистики. Число предложений выросло в 5-6 раз.

За год на 20% выросли зарплаты у сотрудников без дипломов. Например, у водителей и курьеров.

Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков связывает эту тенденцию с дефицитом кадров и со снижением потока мигрантов.

Из-за нехватки квалифицированных специалистов компании снижают требования к кандидатам.

Поиск исключительно опытных специалистов может поставить бизнес в затруднительное положение, — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Для выполнения госзаказов предприятия промышленности стали чаще нанимать сотрудников без опыта и предлагать более высокие зарплаты. За первые шесть месяцев оплата труда выросла на 10%, а число вакансий — на 49%.

Есть примеры, когда предприятия переносят небольшие производства из экономического центра в небольшие населенные пункты. Туда, где больше потенциальной рабочей силы. Яркий пример Чебоксарский электроаппаратный завод, который рассредоточил производство комплектующих по всей Чувашской Республике, — рассказал научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин

Также работодатели делают ставку на обучение во время работы, многие привлекают студентов на стажировки.