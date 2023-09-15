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За прошлую неделю 11 тысяч человек нашли работу

Компаниям нужно найти 1,8 млн сотрудников, а безработных в стране только 473 тысячи человек.
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Сейчас число зарегистрированных безработных составляет 473 тыс. человек. Об этом сказано на сайте кабмина.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что за прошлую неделю количество безработных снизилось на 11 тыс. человек.

На портале «Работа России» с начала года стало на 186 тыс. больше вакансий, работодатели ищут сотрудников на 1,8 млн позиций.

По программе субсидирования найма работу нашли 39 тыс. человек. Службы занятости выдали больше 88 тыс. направлений для трудоустройства.

Продолжается обучение сотрудников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день заключены договоры о переобучении более 15 тысяч человек с 183 предприятиями в 47 регионах. Для бесплатного переобучения по нацпроекту «Демография» с начала года одобрено 130 тыс. заявок. Из них 48 тысяч соискателей уже завершили обучение и трудоустроены, — сказал министр труда Антон Котяков.

Основной упор службы занятости делают на поиск сотрудников для промышленных предприятий. С начала года удалось привлечь 49,3 тыс. человек. Сейчас в приоритетных организациях работают почти 630 тыс. человек.

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