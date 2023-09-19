По программе субсидирования найма больше 38 тысяч человек нашли работу

В рамках программы работодатель получает субсидии на трудоустроенного сотрудника. Больше всего молодежи на работу приняли в Москве, Республике Башкортостан и в Кировской области.

В 2023 году программа субсидирования найма помогла трудоустроить больше 38 тыс. молодых людей. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Учитывая важность занятости молодежи правительством РФ реализуются меры государственной поддержки, в числе которых Программа субсидирования найма. В этом году благодаря ей уже более 38 тысяч молодых граждан приняты на работу, — сказал Ян Талбацкий.

Соискатели смогли устроиться на работу станочниками, штукатурами, инженерами-технологами, агрономами, ветеринарными фельдшерами, бетонщиками, а также водителями и поварами.

Больше человек по программе субсидирования найма приняли на работу в Москве, в Республике Башкортостан и в Кировской области.

В рамках программы работодатель получает субсидии на трудоустроенного сотрудника в размере трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Деньги получают поэтапно: первый платеж приходит через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, а третий – через полгода.

В программе могут участвовать юрлица, некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам.

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