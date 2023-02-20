Трудовые отношения

Может ли работодатель оштрафовать сотрудника

Правомерно ли наложение штрафа на сотрудника в качестве дисциплинарной меры? Рассказывает АКГ «Созидание и Развитие».

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Может ли работодатель оштрафовать сотрудника
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Работодатель вправе применить к сотрудникам один из трех видов дисциплинарных взысканий по соответствующим основаниям в соответствии с законодательствам (ст. 192 ТК):

  • замечание;

  • выговор;

  • увольнение по соответствующим основаниям.

Закон также определяет категории работников, которые могут быть подвергнуты иным видам дисциплинарных взысканий, которые могут быть предусмотрены законами, уставами и положениями о дисциплине:

  • строгий выговор;

  • предупреждение;

  • предупреждение о неполном служебном соответствии и прочие.

В первую очередь, к данным категориям относятся сотрудники следственного комитета, государственные служащие, работники, занятые в морском и железнодорожном транспорте.

При выборе вида дисциплинарного взыскания работодатель должен учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Перед применением дисциплинарного взыскания работодатель обязан потребовать от работника письменное объяснение (193 ТК). Если по истечении двух рабочих дней работник не предоставит такое объяснение, то работодателю необходимо составить акт в произвольной форме.

Приказ о наложении дисциплинарного взыскания доводится до сведения работника под роспись в течение трех рабочих дней со дня принятия, не считая времени отсутствия работника на рабочем месте.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Если работодатель применяет по отношению к сотруднику не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, денежные штрафы), то данный сотрудник может обратиться в государственную инспекцию труда и в дальнейшем в суд с целью защиты своих трудовых прав.

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АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

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