Работодатели кормят ложными обещаниями каждого второго соискателя

25% сотрудников попадали на новую работу, где условия труда оказались хуже, чем на прежнем месте.

48% населения боится, что обещания работодателей на собеседовании не будут соответствовать реальности. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Опасаются того, что на новой работе будет хуже, чем на предыдущей 36% участников опроса.

34% переживают, что не справятся с новыми обязанностями и задачами. Тогда как 28% сомневаются вольются ли они в новый коллектив и сработаются ли с руководителем.

43% участников опроса оказывались в ситуации, когда не оправдались обещания, которые давала компания при трудоустройстве.

Каждый четвертый сотрудник (25%) попадал на работу, где по итогу было хуже, чем на предыдущем месте.

Только 22% населения признались, что их страхи о новом месте работы никогда не оправдывались.

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