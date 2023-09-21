75% населения терпят нелюбимую работу из-за зарплаты

Высокая оплата труда, приятный коллектив и дополнительные мотивации от начальства помогут сформировать у сотрудников хорошее отношение к работе.

Большинство участников опроса готовы оставаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты. Об этом сказано в исследовании «Русской школы управления» (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Своей текущей работой довольны только 43% сотрудников, больше половины (57%) признались, что работают не в самом лучшем месте.

86% опрошенных рассказали, что на хорошее отношение к работе влияет высокий размер заработной платы. Для 73% важна перспектива профессионального роста, 64% выделили хорошие отношения с начальством, а 51% — приятный коллектив.

Сотрудники также ценят: комфортный офис (33%), удаленную работу (30%) и нематериальную мотивацию работодателя, например, оплату ДМС, обучения и занятий спортом (32%).

Результаты опроса наглядно показывают, что не только высокая зарплата является важным мотивирующим фактором для сотрудников. Хотя, конечно, она обычно стоит на первом месте. Возможность карьерного и профессионального роста, отношения в коллективе и дополнительная нематериальная мотивация тоже играют значимую роль, — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

На нелюбимой работе ради зарплаты продолжают трудиться 75% участников опроса. 46% сотрудников держатся за своего работодателя из-за денежных премий и бонусов. Верят в возможность карьерного роста 44%.

Похвала от руководителя и высокая оценка труда заставляют не искать новое место работы 38% опрошенных. 29% не увольняются потому, что могут работать из дома, а 24% сотрудников не хотели бы потерять ДМС, деньги на обучение и спорт.