Мошенники крадут деньги под предлогом застраховать или отремонтировать смартфон

Клиентов банка просят проверить безопасность смартфона с помощью специального приложения. Так злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку, украсть деньги и личную информацию.

ВТБ раскрыл новую схему мошенничества: владельцам смартфонов предлагают проверить безопасность устройства, отремонтировать его или застраховать. Но на самом деле на телефоны устанавливают фейковые банковские приложения, которые похищают деньги и личные данные. Об этом сказано на сайте банка.

Злоумышленники звонят от лица службы поддержки банка и предлагают провести диагностику смартфона, а также застраховать свое устройство от несанкционированного доступа. Затем клиентам банка присылают ссылку на фишинговый сайт, который выполнен в стиле известных банков.

На таком сайте просят скачать и установить софт с защитой от телефонных мошенников, подключить страховку своих средств, а также оставить заявку на ремонт смартфона в сертифицированном центре.

После того, как приложение будет установлено, клиент может потерять контроль над онлайн-банком и над своим устройством. Это приведет и к хищению денег.

Злоумышленники максимально воздействуют на клиента, проявляя излишнюю «обеспокоенность» и «заботу» и направляя ссылки на ресурсы, которые максимально адаптированы под банковские. Это гибридные сценарии, в ходе которых применяется как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Банк просит клиентов сохранять бдительность и критические оценивать любые предложения, которые поступают от неизвестных собеседников.

Всю информацию лучше проверять у самого банка, позвонив по номеру с официального сайта.

О мошенничестве клиенты ВТБ могут сообщить по номеру 1000, через чат-бот в мессенджерах и в «ВТБ Онлайн».