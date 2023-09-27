Трудовые отношения

Электронные сервисы Роструда сэкономили работодателям больше 23 млрд рублей на штрафах

Специалисты предоставили больше 157 консультаций компаниям. Также сервисы помогают исправить нарушения трудового законодательства и решить разногласия с сотрудниками.
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На портале «Онлайниснпекция.рф» работает свыше 20 сервисов, которые помогают сотрудникам и работодателям предотвратить конфликтные ситуации и нарушения. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова.

За 8-9 лет существования через сервис «Дежурный инспектор» специалисты предоставили больше 157 тыс. онлайн-консультаций. С помощью «Электронного инспектора» работодатели прошли свыше 1,1 млн самопроверок.

Отмечу, что это эффективный бесплатный инструмент профилактики нарушений трудового законодательства. Работодатели уже сэкономили свыше 23 млрд рублей на штрафах, воспользовавшись им и устранив выявленные системой нарушения, — сказал Михаил Иванков.

Роструд работает над новым сервисом, который позволит соискателям проверять компании на портале «Работа России». Пользователи смогут больше узнать о потенциальном работодателе: соблюдаются ли требования трудового законодательства, были ли случаи производственного травматизма или задержки зарплаты.

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Недавно мы писали, что Роструд создал онлайн-сервис, на котором можно решить разногласия с работодателем.

Уже в первый месяц работы этот сервис показал высокую эффективность. Почти в половине случаев вопросы (49,5%), по которым истек десятидневный срок рассмотрения, были урегулированы, — рассказал Иванков.

Сотрудник может онлайн обратиться к начальству, у которого будет 10 дней, чтобы урегулировать спор до обращения в инспекцию труда. Если проблемы не устранены, заявление автоматические будет перенаправлено региональным инспекторам.

Комментарии

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