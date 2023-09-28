Трудовые проверки

Роструд: работодатели теперь могут следить за штрафами и оплачивать их в личном кабинете

В личном кабинете работодателей будет список штрафов, а также пометка оплачено ли начисление. Как только штраф поступит, на электронную почту юрлица придет уведомление.
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Роструд создал для юридических лиц сервис, который позволяет отслеживать наличие штрафов в личном кабинете на портале «Онлайнинспекция.рф». Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Информация о штрафах будет появляться в виде списка нарушений с пометками «не оплачен», «оплачен», «оплачен частично» или «отменен».

Если нажать на кнопку оплаты штрафа, то пользователь будет перенаправлен на портал Госуслуг, где можно погасить начисления.

Если инспекция наложит штраф на работодателя, то информация о штрафе появится в его личном кабинете, а на электронную почту пользователя поступит соответствующее уведомление. Каждый штраф сопровождается постановлением, в котором содержится вся информация о нем, — сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Кроме того, на портале Роструда появились еще два новых сервиса: «Гарантии, льготы и компенсации работникам» и «Выдача средств индивидуальной защиты».

С их помощью сотрудники могут узнать, какие гарантии и дополнительные средства защиты им полагаются.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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