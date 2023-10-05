Зарплата

Сотрудников с зарплатой от 100 тысяч рублей стало в два раза больше

Больше всего зарабатывают специалисты по добыче полезных ископаемых, финансисты, страховые агенты и сотрудники по связи и информации.
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За два года число сотрудников с доходом от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

К апрелю 2023 года 72% работников крупных и средних предприятий стали получать больше 100 тыс. рублей в месяц. Теперь такие доходы есть у 4,88 млн человек.

Высокую зарплату получают специалисты из сферы добычи полезных ископаемых, финансисты, страховщики и сотрудники в области связи и информации.

Зарплату больше 100 тыс. рублей получают 62,6% всех занятых в Чукотском автономном округе, 55,5% — в Ямало-Ненецком АО, 50,8% — в Магаданской области.

Треть специалистов с высокими заработками проживает в Москве и Подмосковье.

В FinExpertiza рассказали, что на фоне инфляции покупательная способность денег снижается. Сегодняшние 100 тыс. рублей соответствуют 83 тыс. рублей в 2021 году.

В первом полугодии реальные доходы населения выросли на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Совокупные доходы составили 39,3 трлн рублей, а расходы – 37,6 трлн рублей. С января по июнь 2023 года сбережения достигли 1,8 трлн рублей.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, что работодатели повышают зарплаты сотрудникам из-за кадрового голода.

По данным Росстата, сейчас рекордно низкая безработица – она составляет 3%.

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Комментарии

1
  • Логотип vtrishkina
    vtrishkina 1 час назад

    Виктория ТришкинаProduct managerКлерк

    Ого, бесплатное размещение вакансий

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