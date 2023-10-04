Каждый пятый визит трудовой инспекции был по просьбе работодателя

Руководители компаний могут проконсультироваться с инспекторами, как устранить нарушения трудового законодательства. Это позволяет снизить риски проверок и штрафов.

С начала 2023 года инспекция труда провела больше 142 тыс. профилактических визитов на предприятия, из них каждый пятый был инициирован самими работодателями. Об этом сказано на сайте Роструда.

Работодатели все чаще сами инициируют такой вид профилактического мероприятия, как профилактический визит. В этом году доля таких мероприятий от общего числа уже составляет 22%. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Профилактические визиты позволяют работодателю понять, какие проблемы есть в компании, инспекторы помогают найти решения и выявить риски. Так предприятия смогут устранить все нарушения, не дожидаясь штрафов и проверок.

По итогам профвизитов не составляется никаких протоколов и не начисляются штрафы.