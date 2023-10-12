Трудовые отношения

40% компаний требуют от сотрудников писать отчеты, остальные контролируют выполнение задач с помощью автоматических программ

Если раньше работодателю нужно было знать, что сотрудник вовремя пришел на работу, то теперь такой подход устарел. Компании применяют более изощренные и автоматизированные средства контроля за рабочим временем.
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40% компаний контролируют работу своих сотрудников, требуя у них отчеты. В 38% организаций проводят ежедневные и еженедельные планерки. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

В других организациях выбирают более эффективные способы контроля, которые позволяют автоматически отслеживать активность сотрудников и формировать отчеты о том, сколько времени было потрачено на выполнение задач.

Даже самый продуктивный сотрудник не может постоянно на все 100% находится в рабочем процессе, — сказал управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

Большинство работодателей собирают сотрудников из офиса и удаленных работников на видеоконференциях, чтобы было проще координировать работу.

Тренд на удаленку сформировал новый способ оценки результатов за конкретный промежуток времени — performance review.

Такая система позволяет и самому сотруднику рефлексировать и оценить свою работу за период, рассказать про свои достижения и успехи, — объяснил Александр Ветерков, операционный директор сервиса «СберПодбор».

Сейчас только 12% работодателей следят, в какое время сотрудники приходят в офис. 5% считают сколько перерывов в работе было сделано.

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