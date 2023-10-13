Маркетплейс ввел комиссию 3% за оплату заказов картами Visa и Mastercard. Особое внимание проверяющие обратят на случаи нарушения прав потребителей со стороны Wildberries, в том числе установят законность установленной платы за возврат товаров.

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить законность установленных маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров картами платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишет «ТАСС».

По поручению Генеральной прокуратуры РФ осуществляются надзорные мероприятия в связи со свeдениями о введении маркeтплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованиeм карт Visa и Mastercard, а также взимании с пoкупателей платы за возврат тoваров. Прoверка проводится с участием Рoспотребнадзора и Банка России, — сказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, ответственные лица проверят случаи нарушения прав потребителей со стороны Wildberries, а также проведут профилактику применения незаконных финансовых схем.

Недавно мы писали, что Wildberries с 10 октября ввел комиссию в размере 3% для клиентов, которые оплачивают заказы банковскими картами международных платежных систем.

В телеграм-канале Shot появилась информация о том, что сегодня Wildberries начал возвращать удержанную комиссию за оплату заказов.