Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить законность установленных маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров картами платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишет «ТАСС».
По поручению Генеральной прокуратуры РФ осуществляются надзорные мероприятия в связи со свeдениями о введении маркeтплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованиeм карт Visa и Mastercard, а также взимании с пoкупателей платы за возврат тoваров. Прoверка проводится с участием Рoспотребнадзора и Банка России, — сказали в Генпрокуратуре.
Кроме того, ответственные лица проверят случаи нарушения прав потребителей со стороны Wildberries, а также проведут профилактику применения незаконных финансовых схем.
Недавно мы писали, что Wildberries с 10 октября ввел комиссию в размере 3% для клиентов, которые оплачивают заказы банковскими картами международных платежных систем.
В телеграм-канале Shot появилась информация о том, что сегодня Wildberries начал возвращать удержанную комиссию за оплату заказов.
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