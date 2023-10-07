В теневом секторе экономики работает 663 тысяч человек

Минтруд разработал план по борьбе с заплатами в конверте, чтобы «обелить» 30% теневого рынка труда. Создадут реестр работодателей, которые не заключают с сотрудниками трудовые договоры.

В 2022 году 663 882 сотрудника находились в неформальных трудовых отношениях со своими работодателями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда.

Чтобы решить проблему теневой занятности министерство собирается законодательно определить этот термин и создать общедоступный реестр работодателей, которые нанимали на работу персонал без заключения трудовых договоров.

Специалисты изучат рынок труда и найдут способ, как стимулировать компании к сокращению неформальных трудовых отношений. Особенно это актуально для торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Ожидается, что за три года будет возможно «обелить» 30% теневого рынка труда.

Кроме того, определят понятие платформенной занятости – это выполнение разовых работ или услуг для разных заказчиков. Обычно такие исполнители имеют статус плательщиков налога на профессиональный доход, то есть зарегистрированы как самозанятые.

Полностью избавиться от неформальных трудовых отношений не может ни одна страна в мире. Традиционно локализуются теневые отношения в малом и микробизнесе в сфере услуг. Поэтому какая-то доля серой занятости, особенно в области частных услуг, будет всегда, — сказала Екатерина Папченкова из Центра стратегических разработок.

Сейчас под теневой занятостью понимают трудовые отношения между работодателем и сотрудником, которые скрыты от официальных властей. Вместо заключения трудовых договоров используют, например, устную договоренность.