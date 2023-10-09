Эквайеры будут тщательно проверять финансовые операции ресторанов и кафе

Чтобы пресечь «ресторанную» схему по отмыванию выручки, банки начнут присваивать коды MCC. Они позволят отслеживать объем и количество платежей, а также их соответствие заявленной деятельности компании.

Центробанк создал рекомендации для банков-эквайеров, которые работают с магазинами и ресторанами. Чтобы не допустить легализации доходов, таким предприятиям будут присвоены коды MCC, позволяющие контролировать выручку. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на представителя Банка России.

В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестным участникам рынка, — сказал собеседник издания.

В ноябре 2022 года мы писали, что ФНС, ЦБ и Росфинмониторинг раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов.

Тогда выяснилось, что общепит оформлял терминалы безналичной оплаты на компании, которые генерируют большой поток наличности. Например, на туристические фирмы или автосалоны. Все деньги от гостей уходили на счета третьих лиц и не отражались на балансе ресторана.

Теперь магазина и сервисным предприятиям будут присваивать коды MCC (merchant category code), которые указывают на категорию товара или услуги.

Это позволит быстрее выявлять несоответствие платежей заявленной деятельности организации.

Кроме того, банки начнут указывать в сообщениях о платеже данные компании и идентификатор POS-терминала.

Если будут подозрения в отмывании денег, то документы организаций тщательно проверят. После чего банки-эквайеры смогут расторгнуть договор с недобросовестными компаниями.