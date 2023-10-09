Минтруд будет штрафовать до 10 тысяч рублей за неисполнение квоты по найму инвалидов

Если компания не может выполнить требование по квоте, то можно профинансировать создание рабочих мест для инвалидов в другой организации.

Минтруд предлагает штрафовать от 5 до 10 тыс. рублей работодателей, которые не соблюдают квоту по приему на работу инвалидов. Об этом сказано на сайте министерства.

Для усиления выполнения этой нормы работодателями Минтрудом разработаны соответствующие поправки в КоАП. Ответственность для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Сейчас квота по найму людей с инвалидностью считается выполненной только после фактического трудоустройства такого сотрудника. Нельзя просто создать место для инвалидов в штатном расписании.

Если работодатель не может выполнить условия квоты, то он может заключить соглашение с другой организацией о трудоустройстве сотрудника с инвалидностью.

То есть, работодатель может профинансировать создание рабочих мест в другой организации в рамках выполнения своей квоты, — пояснил Минтруд.

Если поправки примут, то они вступят в силу с 1 сентября 2024 года.