Раздел с вакансиями на «Клерке» стал еще удобнее! Теперь вы можете своим резюме откликнуться на предложение работодателя

Обновление позволит в разы ускорить поиск работы, особенно если у вас уже есть заполненное резюме на «Клерке».

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