Сотрудник может брать остаток отпуска в выходные дни

Вторую половину отпуска можно распределить на выходные дни. Это позволит сотрудникам получить выплаты, а компаниям избежать штрафов за накопленные отпуска.

Одна из частей отпуска обязательно должна длиться не меньше 14 календарных дней.

Однако остаток отпуска по соглашению сотрудника и работодателя можно разделить на части, в том числе использовать его только в выходные. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Распределить остаток отпуска по выходным дням будет выгодным для работодателя и работника, чтобы закрыть накопившиеся дни отдыха.

Отпуск по выходным позволят сотрудникам получать отпускные, а компания сможет избежать штрафов за большое количество накопленных отпусков.

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