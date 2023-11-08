Сотрудник может брать остаток отпуска в выходные дни

Одна из частей отпуска обязательно должна длиться не меньше 14 календарных дней.
Однако остаток отпуска по соглашению сотрудника и работодателя можно разделить на части, в том числе использовать его только в выходные. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.
Распределить остаток отпуска по выходным дням будет выгодным для работодателя и работника, чтобы закрыть накопившиеся дни отдыха.
Отпуск по выходным позволят сотрудникам получать отпускные, а компания сможет избежать штрафов за большое количество накопленных отпусков.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
Они же только недавно говорили, что против этого!!
Дескать, права работника нарушаются - он не может полноценно отдохнуть, плохо ему (этому работнику) будет. А Роструд об этом заботится, что бы не было плохо. Запрещают отпуска по выходным брать, запрещают зарплату вперёд выдавать.....
Вот теперь разрешили.
В следующем письме что будет? погадаем?.. Господа, делаем ставки...