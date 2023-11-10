43% соискателей согласны несколько дней ждать ответа от работодателя

HR-специалисты должны оперативно принимать решение о найме, а также указывать в вакансиях размер зарплаты, адрес места работы и четко определять задачи будущего сотрудника. Если затягивать с ответом, то кандидат уйдет работать в другую компанию.

12% из тех, кто ищет работу, готовы ждать ответа на свое резюме не больше одного дня, а 43% могут подождать решение работодателя в течение нескольких дней. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Только 3% респондентов совсем не хотят ждать ответа от HR-специалиста. Они уверены, что таких ценных сотрудников нужно принимать на работу сразу.

87% соискателей обращают внимание на вакансии, в которых указан размер заработной платы. Для 79% важно подробное описание вакансии, а 77% в первую очередь знакомятся со своими будущими обязанностями на новом месте работы.

Не будут рассматривать вакансии без конкретного описания 71% кандидатов, 68% отклоняют предложения о работе, где не прописаны обязанности будущего сотрудника.

Также соискателей отталкивает, если в вакансии не указан размер заплаты (65%) и адрес места работы (66%).

55% опрошенных отнесли к стоп-сигналам орфографические ошибки в объявлениях, а 50% — ультимативный тон сообщения.