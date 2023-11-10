43% соискателей согласны несколько дней ждать ответа от работодателя

12% из тех, кто ищет работу, готовы ждать ответа на свое резюме не больше одного дня, а 43% могут подождать решение работодателя в течение нескольких дней. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
Только 3% респондентов совсем не хотят ждать ответа от HR-специалиста. Они уверены, что таких ценных сотрудников нужно принимать на работу сразу.
87% соискателей обращают внимание на вакансии, в которых указан размер заработной платы. Для 79% важно подробное описание вакансии, а 77% в первую очередь знакомятся со своими будущими обязанностями на новом месте работы.
Не будут рассматривать вакансии без конкретного описания 71% кандидатов, 68% отклоняют предложения о работе, где не прописаны обязанности будущего сотрудника.
Также соискателей отталкивает, если в вакансии не указан размер заплаты (65%) и адрес места работы (66%).
55% опрошенных отнесли к стоп-сигналам орфографические ошибки в объявлениях, а 50% — ультимативный тон сообщения.
Не ждите, пока работодатель вам перезвонит! Поднимайте свое резюме в каталоге «Клерка» уже сейчас.
Так информация о вас окажется на первом месте среди других соискателей. А все, кто опубликовал свое резюме, получают бейджик «В поиске работы» — он сделает вас заметнее для работодателей!
Комментарии