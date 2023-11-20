Верховный суд: недопустимо исключать НДС из стоимости аренды после перехода на упрощенку

Арендатор обязан платить указанную в договоре сумму, в том числе и НДС, даже если арендодатель утратил статус плательщика этого налога.

После перехода на упрощенную систему налогообложения арендодатель перестал платить налог на добавленную стоимость (НДС). В свою очередь арендатор попросил вычесть НДС из выплат по договору. Ему отказали, но компания все равно стала платить меньше. Об этом пишет портал «Право.ру».

Суды трех инстанций поддержали решение арендатора, но Верховный суд посчитал это недопустимым.

В 2011 году «Майкопские тепловые сети» по итогам торгов сдали в аренду «Автономной теплоэнергетической компании» объекты недвижимости. По договору плата составляла 1,4 млн рублей, в том числе и НДС в размере 226 660 рублей.

С 2018 года арендодатель перешел на упрощенную систему налогообложения, поэтому «Автономная теплоэнергетическая компания» предложила снизить размер выплат и исключить стоимость НДС.

Не получив согласия собственника, компания все равно стала платить меньше. В итоге к 2020 году у нее появился долг в 8,6 млн рублей.

«Майкопские тепловые сети» решили подать в суд и взыскать долги, пени и проценты за пользование чужими деньгами. Три инстанции отказали в иске потому, что заявитель не платит НДС и у него нет оснований взыскивать эти суммы с арендатора.

Верховный суд пришел к выводу, что утрата статуса плательщика НДС имеет только публично-правовые последствия и не влечет за собой пересмотр условий по ранее заключенным сделкам.

Арендатор обязан платить по договору указанную сумму вне зависимости от того, как другая сторона будет распоряжаться деньгами.

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