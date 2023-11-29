С 2024 года повысится стоимость пенсионного балла

На 7,5% увеличится стоимость пенсионного бала и фиксированной выплаты к пенсии в 2024 году.

Новые показатели такие:

пенсионный балл (стоимость ИПК) – 133,05 руб.;

фиксированная выплата (ФВ) – 8 134,88 руб.

Их утвердили Федеральным законом от 27.11.2023 № 550-ФЗ.

Напомним, формула пенсии такая:

Пенсия = ФВ + ИПК х стоимость ИПК.

Допустим, человек к пенсионному возрасту заработает 120 баллов.

Его пенсия (в ценах 2024 года) составит: 8 134,88 + (120 х 133,05) = 24 100,88 руб.

Как проверить размер вашей будущей пенсии, мы рассказывали здесь.

Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии, читайте здесь (формула + примеры).

Кстати, за 2023 год ИП впервые получат меньше 1 балла за уплаченные ими фиксированные взносы, а за 2024 год – еще меньше.

Комментарий главного редактора «Клерка» Повышение стоимости ИПК и фиксированной выплаты коснется только неработающих пенсионеров. Индексацию по новым показателям им проведут с 1 января 2024 года. Работающим пенсионерам индексацию не проводят. Им сделают перерасчет пенсии 1 августа 2024 года с учетом уплаченных за них взносов за 2023 год. СФР переведет эти взносы в баллы, но цена за балл будет не 133,05 руб., а старая. Она зависит от того, в каком году человек вышел на пенсии или имел статус неработающего пенсионера перед тем, как снова стал работающим.

Про повышение пенсии работающим пенсионерам в 2023 году мы писали здесь.