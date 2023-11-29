С 2024 года повысится стоимость пенсионного балла

Новые показатели такие:
пенсионный балл (стоимость ИПК) – 133,05 руб.;
фиксированная выплата (ФВ) – 8 134,88 руб.
Их утвердили Федеральным законом от 27.11.2023 № 550-ФЗ.
Напомним, формула пенсии такая:
Пенсия = ФВ + ИПК х стоимость ИПК.
Допустим, человек к пенсионному возрасту заработает 120 баллов.
Его пенсия (в ценах 2024 года) составит: 8 134,88 + (120 х 133,05) = 24 100,88 руб.
Как проверить размер вашей будущей пенсии, мы рассказывали здесь.
Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии, читайте здесь (формула + примеры).
Кстати, за 2023 год ИП впервые получат меньше 1 балла за уплаченные ими фиксированные взносы, а за 2024 год – еще меньше.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Повышение стоимости ИПК и фиксированной выплаты коснется только неработающих пенсионеров. Индексацию по новым показателям им проведут с 1 января 2024 года.
Работающим пенсионерам индексацию не проводят. Им сделают перерасчет пенсии 1 августа 2024 года с учетом уплаченных за них взносов за 2023 год.
СФР переведет эти взносы в баллы, но цена за балл будет не 133,05 руб., а старая. Она зависит от того, в каком году человек вышел на пенсии или имел статус неработающего пенсионера перед тем, как снова стал работающим.
Про повышение пенсии работающим пенсионерам в 2023 году мы писали здесь.
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