Спрос на фрилансеров вырос в два раза

Активнее всего работодатели ищут программистов на фрилансе, разработчиков, фотографов, дизайнеров, рекрутеров, райтеров и редакторов.

За год популярность фрилансеров выросла в два раза. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование «Авито Услуги».

С мая по октябрь 2023 года спрос среди малого и среднего бизнеса на услуги фрилансеров по созданию и продвижению контента вырос на 81% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

За помощью обращаются к видеомонтажерам, дизайнерам, иллюстраторам, копирайтерам, маркетологам и SMM-специалистам.

Также работодатели ищут внештатных программистов, разработчиков, рекрутеров, райтеров и редакторов.

По данным Solar Staff, число фрилансеров в 2023 году достигло 19 млн человек, тогда как в 2020 году их было 14 млн.

Самый большой спрос на внештатных исполнителей заметили во Владивостоке и в Хабаровске. Число предложений о работе для фрилансеров выросло на 164% и 115%.

Многим предпринимателям может быть выгоднее привлечь специалиста на аутсорсе вместо найма в штат, если услуги таких специалистов нужны проектно, под отдельные задачи, — сказал руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услуги» Александр Семочкин.

Доход интернет-маркетологов с начала года вырос на 29%, до 127 тыс. рублей. Заработок маркетологов-аналитиков прибавил 53% и достиг 97 тыс. рублей. Ивент-маркетологи стали получать на 31% больше — 81 тыс. рублей.

Работаете с самозанятыми фрилансерами? Узнайте больше о том, как отразить сотрудничество с самозанятым в бухгалтерских документах.