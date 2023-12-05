Госдума в окончательном чтении приняла закон о занятости

Госдума в третьем чтении приняла новую версию закона «О занятости населения». Об этом сказано на сайте Думы.
В документе даны определения понятиям «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость». Уточняется статус тех, кого можно считать занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).
Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон предусматривает индивидуальную работу служб занятости с каждым безработным. В том числе, комплексную оценке его профессиональных навыков и подбор «подходящей работы», определение которой также закреплено в документе.
В список поправок внесли предложения о фиксации нынешнего размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к МРОТ, а также его ежегодную индексацию.
При подборе рабочего места будут учитывать не только размер зарплаты, но и опыт, форму занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненную ситуацию, ограничения здоровья.
Также новый закон предоставит участникам СВО и их семьям преимущественное право на трудоустройство. Гарантии занятости будут закреплены для инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот.
Комментарии