Госдума в окончательном чтении приняла закон о занятости

Основной акцент в законе сделан на профилактику безработицы, поддержку безработных, участников СВО, инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот. Также определены понятия «самозанятость» и «подходящая работа».

Госдума в третьем чтении приняла новую версию закона «О занятости населения». Об этом сказано на сайте Думы.

В документе даны определения понятиям «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость». Уточняется статус тех, кого можно считать занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон предусматривает индивидуальную работу служб занятости с каждым безработным. В том числе, комплексную оценке его профессиональных навыков и подбор «подходящей работы», определение которой также закреплено в документе.

В список поправок внесли предложения о фиксации нынешнего размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к МРОТ, а также его ежегодную индексацию.

При подборе рабочего места будут учитывать не только размер зарплаты, но и опыт, форму занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненную ситуацию, ограничения здоровья.

Также новый закон предоставит участникам СВО и их семьям преимущественное право на трудоустройство. Гарантии занятости будут закреплены для инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот.