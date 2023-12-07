🔥 Собрали самые важные темы со II всероссийской конференции «Клерка»

✅ Что будет считаться нематериальными активами и как включать их в ФСБУ 14/2022, объяснила Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».
✅ Поддержка каких бухгалтерских программ будет прекращена в 2024 году и как успеть перейти на новые версии до повышения цен, рассказала Татьяна Гагилева — ведущий специалист коммерческого департамента группы компаний ВДГБ, куратор направления импортозамещения.
✅ С нового года компаниям придется подтверждать нулевую ставку НДС и предоставлять реестры в электронном виде. Один из ведущих лекторов России по тематике налогов и учета Марина Климова подсказала бухгалтерам, что нужно для этого делать.
✅ В 2023 году Конституционный суд принял ряд решений, которые обернутся поправками в Трудовой кодекс в 2024 году. Про грядущие изменения рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Например, работодатели больше не смогут отказать сотрудникам в выплате выходного пособия при увольнении по соглашению сторон.
А также оплату за сверхурочную работу придется считать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а не только платить окладную часть.
✅ Адвокат Вячеслав Василевский предупредил: в первую очередь в план ВПН внесут бизнесменов, у которых есть риски совершения налоговых правонарушений, и тех, кто добровольно не уточняет свои налоговые обязательства.
Внимательно проверять будут участников госзакупок с контрактами в стадии исполнения и предприятия с высокой долей вычетов по НДС.
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