44% работодателей выплатят сотрудникам премии по итогам 2023 года

Годовые премии готовятся выплатить 44% работодателей, из них 23% премируют весь штат, а 21% наградит только некоторых сотрудников. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Московские компании чаще начисляют премии сразу всему трудовому коллективу, тогда как в Санкт-Петербурге чаще мотивируют персонал выборочно.

По сравнению с прошлым годом премировать будут чаще: в декабре 2022 о дополнительных выплатах сообщал лишь один из трех работодателей, — говорится в исследовании.

На выплаты рассчитывают 37% сотрудников, это максимальный результат за 13 лет.

Женщины чаще мужчин надеются получить «тринадцатую» зарплату. Материальную мотивацию больше всего ждут специалисты с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.

С помощью годовой премии 14% опрошенных собираются погасить займы и долги, 13% отложат средства, 12% отправятся в путешествие, а 10% потратят все деньги на новогодние подарки и семейные нужды.