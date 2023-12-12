Чтобы избавиться от сотрудников, их сажают в тесный душный кабинет и агрессивно общаются с ними

Если руководство компании хочет избавиться от сотрудника, идет психологическое давление.

Эксперт НИФИ Минфина Ольга Дайнеко назвала семь уловок работодателей для избавления от сотрудника.

1. Ухудшение условий труда

Сотруднику выделяют неудобное рабочее место в тесном помещении, где духота, старую технику.

2. Агрессия

Руководство применяет угрозы и агрессивный тон при общении с подчиненным по любому поводу требуют писать объяснительные.

3. Отмена премии

Сотрудника переводят на «голый оклад».

Кстати, скоро примут поправки в ТК РФ и лишать премии за дисциплинарный проступок можно будет только на 20%.

4. Обман с отступными

Сотрудникам обещают выходное пособие, но в итоге ничего не платят.

Кстати, Конституционный суд указал, что работодатель не может отказаться от выплаты выходного пособия при увольнении, если оно прописано в допсоглашении к трудовому договору.

5. Фальсификации прогулов

Сотрудника увольняют «по статье» якобы за дисциплинарные проступки.

6. Аттестация

В компании организуют аттестацию, которую сотрудник заведомо не пройдет.

7. Обман

Сотрудника просят уволиться якобы с целью перевода в дочернюю организацию, а получив заявление, просто увольняют по собственному желанию.

Источник – Газета.ру