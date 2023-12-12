Трудовые отношения

Чтобы избавиться от сотрудников, их сажают в тесный душный кабинет и агрессивно общаются с ними

Если руководство компании хочет избавиться от сотрудника, идет психологическое давление.

Эксперт НИФИ Минфина Ольга Дайнеко назвала семь уловок работодателей для избавления от сотрудника.

1. Ухудшение условий труда

Сотруднику выделяют неудобное рабочее место в тесном помещении, где духота, старую технику. 

2. Агрессия

Руководство применяет угрозы и агрессивный тон при общении с подчиненным по любому поводу требуют писать объяснительные.

3. Отмена премии

Сотрудника переводят на «голый оклад».

Кстати, скоро примут поправки в ТК РФ и лишать премии за дисциплинарный проступок можно будет только на 20%.

4. Обман с отступными

Сотрудникам обещают выходное пособие, но в итоге ничего не платят.

Кстати, Конституционный суд указал, что работодатель не может отказаться от выплаты выходного пособия при увольнении, если оно прописано в допсоглашении к трудовому договору.

5.  Фальсификации прогулов

 Сотрудника увольняют «по статье» якобы за дисциплинарные проступки.

6. Аттестация

В компании организуют аттестацию, которую сотрудник заведомо не пройдет.

7. Обман

Сотрудника просят уволиться якобы с целью перевода в дочернюю организацию, а получив заявление, просто увольняют по собственному желанию.

Источник – Газета.ру

Комментарии

2
  • Логотип Karasevac
    Karasevac
    53 мин

    Главный бухгалтер

    ПАО "Банк Синара" занимается такими вещами в ЮФО, за другие регионы не скажу. У них можно поучиться, как не платить оклад, премии и уволить за фальсификацию прогулов, но могут дать жест доброй воли и уволить по собственному желанию. Еще бы была статья к месту об отказе в трудоустройстве без объяснения причин, у нас грешат этим огромное количество организаций крупного бизнеса. Из-за чего обычным труженикам нужно идти в суд и отстаивать свои права, тратить время, деньги и другие ресурсы. Со многими людьми общаюсь и  многим людям помогаю, кто сталкивается с таким беспределом в банковской сфере, которая сейчас публикует огромные сверхдоходы.

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 35 мин

    Нет

    Заменить ст. 81:

    "Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем в любой время"

    И не нужны будут все описанные в статье  издевательства.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Коды ОКВЭД

Госдума начнет создавать отдельный ОКВЭД для блогеров

Депутаты сформируют рабочую группу, которая даст определение блогерству как одному из видов экономической деятельности.

6
Акцизы

Минпромторг не поддержал идею ввести акциз на медицинский спирт

Фармацевты опасаются, что введение акциза начнет мешать добросовестным производителям медицинского спирта.

12

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Бесплатно с Премии

Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
9
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Дивиденды под елку: кто порадует дивидендами прям перед Новым Годом

Как думаете, какие компании больше всех любят праздники? Те, которые радуют инвесторов в канун Нового Года, я считаю. И таких компаний в этом году всего 5, которые уважают бородатого любителя летать на оленях и уже зарядили его мешки пачками денег.

3
ЕНП (единый налоговый платеж)

В 2024 году налоги надо будет платить только платежкой-01 на КБК ЕНП: образец

Если в 2023 году вы платили налоги на конкретные КБК платежками со статусом 02, то с 2024 года придется перестроиться на платежки-01.

38
Логотип IT_АНГЕЛ
IT_АНГЕЛ
ЕНП (единый налоговый платеж)

ФНС работает с опережением ЕНС. Мои комментарии

Егоров: «Мы постоянно на связи с налогоплательщиками — я сам их обзваниваю».

ФНС работает с опережением ЕНС. Мои комментарии
4
259
Штрафы за персональные данные

Размер штрафов за утечки персональных данных вырос в 23 раза

В 2023 году компании оштрафовали на 4,6 млн рублей и вынесли 87 протоколов, тогда как в 2021 году было составлено только четыре протокола на 200 тысяч рублей.

1
65

Записи вебинаров

697
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Учет расходов

Как в бухучете отразить оплату услуг по использованию 1С:Fresh. Мини-курс

В коротком видео разберем, какими проводками отражать в бухгалтерском учете лицензионные платежи за ПО.

Как в бухучете отразить оплату услуг по использованию 1С:Fresh. Мини-курс
21
Трудовые отношения

Чтобы избавиться от сотрудников, их сажают в тесный душный кабинет и агрессивно общаются с ними

Если руководство компании хочет избавиться от сотрудника, идет психологическое давление.

2
106
Логотип stealradar
stealradar
Авторское право

9 мифов авторского права. О чем важно знать, чтобы не нарушить закон

Простым обывателям часто кажется, что авторское право — это что-то эфемерное и защитить его невозможно, т.к. оно нигде не регистрируется. И вообще никак не охраняется. Миф да и только. Все аспекты авторского права законодательно закреплены в части 4 Гражданского Кодекса РФ. Сегодня мы развеем еще несколько мифов.

9 мифов авторского права. О чем важно знать, чтобы не нарушить закон
17
Адвокат

Минюст хочет создать Единый реестр адвокатов страны

Информационная система будет содержать всю информацию об адвокатах. Это позволит проверить статус специалиста. Вести правозащитную деятельность смогут только те, кто попадет в реестр.

40
Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке
Страховые взносы

Страховые взносы и предельная база в 2024 году

Работодатели уплачивают взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также взносы на травматизм. Порядок их расчёта и уплаты меняется каждый год, и 2024 не стал исключением. В статье расскажем, какой процент с отчислений работникам нужно будет переводить в государственные службы в новом году.

Страховые взносы и предельная база в 2024 году
33
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где увидеть эту переплату в ЛК и можно ли вернуть деньги?

Всем добрый вечер. Кто сталкивался может — доказали переплату по транспортному налогу за прошлые годы, ФНС сказала, что она их вернула, смотрю в ЛК ИП, вроде операция «учтена переплата» есть, но ЕНС при этом не изменился. Где увидеть эту переплату и можно ли вернуть?

16
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152

Почти все компании в России — операторы персональных данных (ПД), так как обрабатывают как минимум сведения о сотрудниках. Поэтому всем важно знать требования к работе с ПД и иметь необходимый перечень документов, иначе за нарушения в этой сфере компания может получить штраф.

Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152
61
Премии

44% работодателей выплатят сотрудникам премии по итогам 2023 года

14% сотрудников планируют потратить «тринадцатую» зарплату на погашение займов и долгов.

1
59
Логотип molyanov
molyanov
Маркетинг

Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно

Тексты можно классно визуализировать с помощью скриншотов. Но есть тонкая грань между аккуратными, информативными скринами — и мракобесием, где ничего не видно и не понятно. Рассказываю, как делать скриншоты, за которые не будет стыдно.

Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно
1
55
Маркетинг

Честный ЗНАК: кроссовки подешевели на 29%

За год средняя стоимость кроссовок упала с 5 563 до 3 976 рублей. Предложение на обувном рынке выросло на 44%.

5
124
Основные средства

Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
481
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

В новом году бухгалтеров ждет множество изменений законодательства. Снова нужно будет привыкать к новым правилам. Изучать порядок заполнения обновленной отчетность. А вы готовы?

Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру
169
6-НДФЛ

НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица

Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.

2
195