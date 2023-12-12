Чтобы избавиться от сотрудников, их сажают в тесный душный кабинет и агрессивно общаются с ними

Эксперт НИФИ Минфина Ольга Дайнеко назвала семь уловок работодателей для избавления от сотрудника.
1. Ухудшение условий труда
Сотруднику выделяют неудобное рабочее место в тесном помещении, где духота, старую технику.
2. Агрессия
Руководство применяет угрозы и агрессивный тон при общении с подчиненным по любому поводу требуют писать объяснительные.
3. Отмена премии
Сотрудника переводят на «голый оклад».
Кстати, скоро примут поправки в ТК РФ и лишать премии за дисциплинарный проступок можно будет только на 20%.
4. Обман с отступными
Сотрудникам обещают выходное пособие, но в итоге ничего не платят.
Кстати, Конституционный суд указал, что работодатель не может отказаться от выплаты выходного пособия при увольнении, если оно прописано в допсоглашении к трудовому договору.
5. Фальсификации прогулов
Сотрудника увольняют «по статье» якобы за дисциплинарные проступки.
6. Аттестация
В компании организуют аттестацию, которую сотрудник заведомо не пройдет.
7. Обман
Сотрудника просят уволиться якобы с целью перевода в дочернюю организацию, а получив заявление, просто увольняют по собственному желанию.
Источник – Газета.ру
Комментарии2
Главный бухгалтер
ПАО "Банк Синара" занимается такими вещами в ЮФО, за другие регионы не скажу. У них можно поучиться, как не платить оклад, премии и уволить за фальсификацию прогулов, но могут дать жест доброй воли и уволить по собственному желанию. Еще бы была статья к месту об отказе в трудоустройстве без объяснения причин, у нас грешат этим огромное количество организаций крупного бизнеса. Из-за чего обычным труженикам нужно идти в суд и отстаивать свои права, тратить время, деньги и другие ресурсы. Со многими людьми общаюсь и многим людям помогаю, кто сталкивается с таким беспределом в банковской сфере, которая сейчас публикует огромные сверхдоходы.
Нет
Заменить ст. 81:
"Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем в любой время"
И не нужны будут все описанные в статье издевательства.