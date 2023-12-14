🔥 Налоговые риски, самозанятые, МЧД и штрафы: самые горячие темы с «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

Мы собрали в одном месте главные темы дня, которые обсуждали участники бухгалтерской конференции в Краснодаре.

Светлана Беляева на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» объяснила, как исключить налоговые риски до заключения договора займа. Особое внимание инспекторы обращают на сроки в договорах, на порядок возврата денежных средств, на взаимозависимость кредитора и должника, а также на беспроцентные займы.

О том, какие аргументы позволяют бизнесу выиграть дело о дроблении, рассказала Мария Ильяшенко, налоговый консультант юридического партнерства «Курсив». Важно доказать самостоятельность бизнес-единицы, ее независимость от налогоплательщика.

Эксперт проекта Контур.Экстерн Николай Шевчишин объяснил, что такое МЧД и где ее можно использовать.

Управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин предупредил, что люди могут попасть на пени и штрафы из-за досрочного списания с ЕНС имущественных налогов. В итоге человек получает санкции за уточненную декларацию, потому что сдал ее без предварительной уплаты налога и пеней.

Считаете себе крутым профессионалом, значит вы достойны зарабатывать больше! Рабочие рекомендации, как бухгалтеру увеличить свой доход, предоставила Янина Рогозинская — владелец бухгалтерской компании Abat Group.

Sales Director платформы one2work Дмитрий Зыков поделился ситуациями, в которых самозанятый имеет право аннулировать чек, а также о плюсах и минусах гибкой занятости.