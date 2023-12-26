Без открытия банковского счета будет можно переводить до 100 тысяч рублей

Предполагается, что установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею Росфинмониторинга ввести лимит для денежных переводов без открытия счета в 100 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК».

Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны, — сказали в Минфине.

Законопроект с поправками в 115-ФЗ уже согласован с Центробанком, Минфином, МВД, Минцифры и с Роскомнадзором.

Как только документ примут, упрощенная идентификация понадобится при денежном переводе в размере 100 тыс. рублей за одну операцию.

Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей, — объяснили в Росфинмониторинге.

Сейчас без идентификации личности можно переводить небольшие суммы до 15 тыс. рублей.

Для упрощенной проверки нужно предоставить банку ФИО и паспортные данные клиента.

Полная идентификация происходит при личном визите в отделение банка, где сотрудники смогут запросить дополнительные сведения, например, узнать цель совершения денежной операции.

Иностранцы должны предоставить миграционную карту и подтвердить право на пребывание в стране.