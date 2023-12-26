Летом в отпуск за свой счет ушли 3,44 млн человек

В отпуске без содержания побывало рекордное число сотрудников. Работодатели могут вынуждать уходить в отпуск за свой счет, чтобы не оплачивать простой.

В третьем квартале 2023 года на 142,3 тыс. человек выросло число сотрудников, которые брали отпуск за свой счет. Их число составило 3,44 млн человек – это максимальный показатель за 10 лет, сказано в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza.

Чаще всего отпуск без содержания оформляли сотрудники из сферы строительства (+14%), представители научной и технической сферы (+7%), здравоохранения и образования (+6%).

Работодатель в сложной экономической ситуации может вынуждать работников уходить в отпуск без содержания, поскольку официальный простой должен оплачиваться в размере двух третей от зарплаты. В этом случае формально добровольный неоплачиваемый отпуск в действительности будет являться одной из форм скрытой безработицы, — говорится в исследовании.

По сравнению с третьим кварталом 2022 года, число простаивающих сотрудников снизилось на 141 тыс. человек, тогда как число работников, которые ушли в отпуск без сохранения зарплаты выросло на 142,3 тыс. человек.

В октябре 2023 года уровень безработицы снизился до исторического минимума и составил 2,9%.