Работодатели активнее ищут офисных сотрудников

Спрос на административный персонал вырос в два раза, однако вакансии закрываются с трудом. Молодежи больше не интересно начинать карьеру в офисе.

В 2023 году спрос на офисных сотрудников вырос в два раза. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

В 2,5 раза выросло число вакансий для менеджеров по персоналу и в 2,3 раза по продажам.

Высокий спрос сказался на зарплатных предложениях: специалистам по персоналу готовы платить на 17% больше, а по продажам — на 21%.

Если раньше работа в офисе считалась стартовой для молодежи, то сейчас 20-летних уже не привлекает перспектива пополнить ряды административного персонала.

Рынок во многом стал рынком кандидатов, так как их становится меньше — соответственно даже самым молодым из них компании стараются предлагать более интересные стартовые вакансии, чтобы заполучить лучших из тех немногих, кто выходит на рынок труда, — сказала ассистент кафедры управления персоналом Государственного университета управления и консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова.

Несмотря на спрос и рост зарплат, вакансии офисных сотрудников закрываются с трудом.