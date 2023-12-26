Работодатели активнее ищут офисных сотрудников

В 2023 году спрос на офисных сотрудников вырос в два раза. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
В 2,5 раза выросло число вакансий для менеджеров по персоналу и в 2,3 раза по продажам.
Высокий спрос сказался на зарплатных предложениях: специалистам по персоналу готовы платить на 17% больше, а по продажам — на 21%.
Если раньше работа в офисе считалась стартовой для молодежи, то сейчас 20-летних уже не привлекает перспектива пополнить ряды административного персонала.
Рынок во многом стал рынком кандидатов, так как их становится меньше — соответственно даже самым молодым из них компании стараются предлагать более интересные стартовые вакансии, чтобы заполучить лучших из тех немногих, кто выходит на рынок труда, — сказала ассистент кафедры управления персоналом Государственного университета управления и консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова.
Несмотря на спрос и рост зарплат, вакансии офисных сотрудников закрываются с трудом.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
совсем недавно на Клерк (е) была размещена с противоположными данными