48 тысяч человек нашли работу по программе субсидирования найма

Работодатели имеют право на субсидию в размере трех МРОТ за каждого трудоустроенного работника.

С начала 2023 года работодатели трудоустроили более 48 тыс. человек по программе субсидирования найма, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Лидируют по числу трудоустроенных Москва, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Кировская и Кемеровская области.

За год работу нашли слесари, инженеры, продавцы, бухгалтеры, электромонтеры, водители, токари, сварщики и другие специалисты.

Программа субсидирования найма показала свою востребованность. По решению Правительства данная мера государственной поддержки будет продолжена и в 2024 году, — сказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

В рамках программы компании получают субсидию в размере трех МРОТ за трудоустроенного работника. Средства выплачиваются в три этапа: сначала через месяц после устройства на работу, затем через три месяца работы и через полгода.