Больше 17 млн сотрудников перешли на электронные трудовые книжки

12 млн работников решили вести трудовые книжки в электронном виде, а 5 млн сотрудников получили ЭТК при первом трудоустройстве.

С 2020 года 12 млн работников подали заявление на ведение электронной трудовой книжки вместо бумажной. Еще почти 5 млн человек завели электронный документ при устройстве на первую работу. Об этом сказано на сайте Социального фонда.

Доступ к информации из электронной трудовой книжки (ЭТК) можно получить в личном кабинете на портале Госуслуги. По данным на ноябрь 2023 года, за такими сведениями обращались больше 15 млн пользователей.

На Госуслугах можно получать выписки из электронной трудовой и отслеживать кадровые изменения. Документы заверяются цифровой подписью.

Если данные из ЭТК нужны в бумажном виде, то их можно получить в офисах Соцфонда и в МФЦ. В 2023 году Социальный фонд выдал больше 1 млн бумажных выписок из электронных трудовых книжек.

С 2021 года для тех, кто впервые устроился на работу, электронная книжка заводится сразу, без оформления бумажной.