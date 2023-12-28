Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни

Если компания привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то нужно оплатить это время работы не менее чем в двойном размере.

Нерабочие праздничные дни установлены в период с 1 по 8 января 2024 года. Это значит, что тем, кто привлекается к работе в это время, положен оклад не менее чем в двойном размере, напомнил Роструд в своем телеграм-канале.

Для сотрудников на сдельной системе оплаты труда положены выплаты не менее чем по двойным сдельным расценкам.

Работникам, чей труд оплачивается по тарифам, компаниям должны заплатить не меньше двойной тарифной ставки.

По желанию сотрудника за работу в праздничный день работодатель может предоставить другой день отдыха.

В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а отгул оплате не подлежит.