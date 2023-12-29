💘 Скандал вокруг зачета фиксированных взносов, отмена пеней за уведомления и контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

👈 ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов

Нормы НК не предусматривают автоматического зачета сальдо ЕНС в счет предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов. Но ФНС этот зачет провела. Причем даже тем, у кого уже был резерв по заявлению о зачете.

👉 Налоговики вернули ИП на сальдо ЕНС списанные оттуда деньги

Меньше недели понадобилось налоговикам, чтобы исправить свою ошибку. Резерв на фиксированные взносы, сформированный автоматически без желания ИП, расформировали.

👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов

Норму ТК о том, что трудовой договор с руководителем может быть срочным, признали неконституционной. Потому что сейчас не понятно, о каких руководителях речь. Уточнят, что такое правило только для руководителей организации, а не начальников отделов и т. д.

🔃 Доход в 6-НДФЛ должен быть больше МРОТ, но меньше вычетов. Вышли контрольные соотношения

Низкая зарплата сотрудников вызовет подозрения. Удержанный налог не может быть меньше возвращенного.

🪟 Заявление о зачете переводит деньги с сальдо ЕНС в ОКНО

Когда сумма зачета превышает сумму начислений, остаток денег отражают в отдельной карточке налоговых обязанностей (ОКНО) и не учитывают в качестве ЕНП.

Если сдать заявление об отмене зачета, то деньги из ОКНО перейдут на сальдо ЕНС в качестве ЕНП.

🔥 За ошибки в налоговых уведомлениях в 2024 году не будут начислять пени

С 1 января по 31 декабря 2024 года за ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или за несданное уведомление не будут начислять пени.