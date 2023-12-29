💘 Скандал вокруг зачета фиксированных взносов, отмена пеней за уведомления и контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Топ новостей за неделю

👈 ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов
Нормы НК не предусматривают автоматического зачета сальдо ЕНС в счет предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов. Но ФНС этот зачет провела. Причем даже тем, у кого уже был резерв по заявлению о зачете.
👉 Налоговики вернули ИП на сальдо ЕНС списанные оттуда деньги
Меньше недели понадобилось налоговикам, чтобы исправить свою ошибку. Резерв на фиксированные взносы, сформированный автоматически без желания ИП, расформировали.
👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов
Норму ТК о том, что трудовой договор с руководителем может быть срочным, признали неконституционной. Потому что сейчас не понятно, о каких руководителях речь. Уточнят, что такое правило только для руководителей организации, а не начальников отделов и т. д.
🔃 Доход в 6-НДФЛ должен быть больше МРОТ, но меньше вычетов. Вышли контрольные соотношения
Низкая зарплата сотрудников вызовет подозрения. Удержанный налог не может быть меньше возвращенного.
🪟 Заявление о зачете переводит деньги с сальдо ЕНС в ОКНО
Когда сумма зачета превышает сумму начислений, остаток денег отражают в отдельной карточке налоговых обязанностей (ОКНО) и не учитывают в качестве ЕНП.
Если сдать заявление об отмене зачета, то деньги из ОКНО перейдут на сальдо ЕНС в качестве ЕНП.
🔥 За ошибки в налоговых уведомлениях в 2024 году не будут начислять пени
С 1 января по 31 декабря 2024 года за ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или за несданное уведомление не будут начислять пени.
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