Новости для бухгалтера
НДФЛ

Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации

Если квартира приобретена по договору долевого участия, то для целей НДФЛ с ее продажи срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком.
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Но это касается случая, когда расчет был именно за ту квартиру, которую в итоге и получил дольщик.

Такое уточнение делает Минфин в письме от 08.12.2023 № 03-04-05/119005.

Норма про отсчет срока владения от даты оплаты применяются к жилому помещению, непосредственно переданному дольщику и указанному в договоре участия в долевом строительстве. Она не распространяется на недвижимость, полученную взамен такого жилого помещения.

В такой ситуации работает общее правило: срок считают от даты регистрации в Росреестре.

Если с этой даты не прошло 3 года или 5 лет, при продаже будет НДФЛ.

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