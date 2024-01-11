Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации

Если квартира приобретена по договору долевого участия, то для целей НДФЛ с ее продажи срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком.

Но это касается случая, когда расчет был именно за ту квартиру, которую в итоге и получил дольщик.

Такое уточнение делает Минфин в письме от 08.12.2023 № 03-04-05/119005.

Норма про отсчет срока владения от даты оплаты применяются к жилому помещению, непосредственно переданному дольщику и указанному в договоре участия в долевом строительстве. Она не распространяется на недвижимость, полученную взамен такого жилого помещения.

В такой ситуации работает общее правило: срок считают от даты регистрации в Росреестре.

Если с этой даты не прошло 3 года или 5 лет, при продаже будет НДФЛ.

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи (10 разных ситуаций), читайте тут.