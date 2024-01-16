У сотрудников без опыта больше шансов получать зарплату выше 100 тысяч рублей

В 29% вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей работодателям нужны сотрудники без опыта работы. Их реальный доход будет зависеть от объема выполненных задач.

В 2023 года число вакансий со средними зарплатами больше 100 тыс. рублей выросло на 32%. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Ежегодно растет количество вакансий с зарплатой выше 100 тысяч: в 2022 году прирост составил 17,3% к 2021-му, в 2023 году — 31,8% к 2022-му. Это один из главных инструментов в привлечении соискателей. Мы ожидаем, что в 2024 году россиян ожидает замедление темпов роста зарплат, — сказал заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Чаще всего работодатели готовы платить от 100 тыс. рублей соискателям без опыта. Такие вакансии составляют 29%. В условиях компании указывают, что итоговая зарплата будет зависеть от результата работы. Например, от числа сделок, поездок или заказов.

25% вакансий с зарплатой от 100 тыс. публикуют работодатели, которые занимаются логистикой и оказывают транспортные услуги.

Высокую оплату труда также предлагают в сфере строительства и недвижимости (14%).