Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы

С февраля 2024 года любой соискатель сможет бесплатно пройти переобучение для трудоустройства по приоритетным направлениям рынка труда. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову.
Раньше бесплатное переобучение было доступно только представителям определенных категорий населения. Например, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Теперь получить востребованную специальность сможет любой человек, который ищет работу.
Мы рассчитываем, что эти изменения в ближайшее время будут утверждены правительством, и уже в феврале на программу можно будет записаться, — сказала Елена Мухтиярова.
Правительство определит список приоритетных специальностей и профессий.
Каждый год переобучение по программе проходят около 100 тыс. человек.
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