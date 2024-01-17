Новости для бухгалтера
Кадры

Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы

Бесплатное переобучение по приоритетным специальностям будет доступно для всех, кто ищет работу.
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С февраля 2024 года любой соискатель сможет бесплатно пройти переобучение для трудоустройства по приоритетным направлениям рынка труда. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову.

Раньше бесплатное переобучение было доступно только представителям определенных категорий населения. Например, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Теперь получить востребованную специальность сможет любой человек, который ищет работу.

Мы рассчитываем, что эти изменения в ближайшее время будут утверждены правительством, и уже в феврале на программу можно будет записаться, — сказала Елена Мухтиярова.

Правительство определит список приоритетных специальностей и профессий.

Каждый год переобучение по программе проходят около 100 тыс. человек.

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Кадры

Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы

Бесплатное переобучение по приоритетным специальностям будет доступно для всех, кто ищет работу.

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Логотип КСК ГРУПП
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🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки
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Обзоры для бухгалтера

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Воинский учет

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Особые экономические зоны (ОЭЗ)

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Красный уголок бухгалтера

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