Работодателя обяжут при увольнении сотрудника оплатить работу в выходные и праздничные дни

Минтруд подготовил законопроект с поправками в Трудовой кодекс, которые касаются компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни.
Поправки разработаны с учетом позиции Конституционного суда и позволят исключить ситуации, когда работник может быть уволен без компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни, — сказано в телеграм-канале Минтруда.
Сейчас работодатели должны оплатить работу сотрудников в выходные или праздники не менее чем в двойном размере. По желанию работника выплату можно заменить днями отдыха.
На практике компании оплачивают работу в выходные дни в размере оклада или тарифной ставки и не предоставляют дополнительные дни отдыха. Отработанные часы не компенсируют и при увольнении.
Поправки закрепят за работодателями обязанности при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни, если этого не было сделано ранее.
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