Работодателя обяжут при увольнении сотрудника оплатить работу в выходные и праздничные дни

Зачастую компании оплачивают работу в выходные в размере оклада или тарифной ставки. При увольнении работодатель будет обязан выплатить компенсацию не менее чем в двойном размере, если этого не было сделано раньше.

Минтруд подготовил законопроект с поправками в Трудовой кодекс, которые касаются компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Поправки разработаны с учетом позиции Конституционного суда и позволят исключить ситуации, когда работник может быть уволен без компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни, — сказано в телеграм-канале Минтруда.

Сейчас работодатели должны оплатить работу сотрудников в выходные или праздники не менее чем в двойном размере. По желанию работника выплату можно заменить днями отдыха.

На практике компании оплачивают работу в выходные дни в размере оклада или тарифной ставки и не предоставляют дополнительные дни отдыха. Отработанные часы не компенсируют и при увольнении.

Поправки закрепят за работодателями обязанности при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни, если этого не было сделано ранее.