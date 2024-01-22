Работодатель должен учитывать фактически отработанное сотрудником время при определении размера аванса

При определении размера аванса работодатель должен учитывать фактически отработанное сотрудником время. Об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.
Первая выплата не может быть меньше, чем размер зарплаты за выполненную работу в течение половины месяца.
Согласно ст. 135 ТК, заработная плата определяется договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда.
Зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.
Сотрудники должны получить выплаты не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата.
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