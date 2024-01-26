29% сотрудников не считают своих начальников хорошими руководителями

Большинство участников опроса считают, что справились бы с работой лучше, чем их начальник.

Треть россиян уверены, что их начальство не относится к хорошим руководителям. Полностью довольны работой руководства 71% сотрудников. Об этом сказано в исследовании Русской школы управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Положительно относятся к начальнику как к управленцу 62% опрошенных, а как к человеку — 69%. О нейтральном отношении рассказали 26% и 28% сотрудников, соответственно, а о негативном — 12% и 3%.

31% участников опроса хотели бы занять место своего руководителя, а 69% признались, что им не интересны руководящие должности.

При этом 53% сотрудников уверены, что справились бы с работой начальства лучше.

Многие хотят быть руководителями, но далеко не всем это удается. Результаты опроса показывают, что большинство сотрудников понимают это и объективно оценивают свои возможности, — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

Участники опроса отнесли к сильным сторонам своих руководителей делегирование (49%), постановку задач (43%) и поощрение инициативы (40%).

Среди слабых сторон руководства сотрудники выделяют проблемы с постановкой задач (39%), неэффективный контроль работы (35%) и отсутствие налаженной коммуникации внутри коллектива (34%).