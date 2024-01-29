Какие требования к оплате труда будут в 2024 году: МРОТ, доплаты, премии, разъяснения Конституционного Суда

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт Воробьева Елена расскажет все о требованиях к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

14 марта 2024 года в Москве пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.

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О том, какие будут требования к оплате труда в 2024 году, проконсультирует Воробьева Елена — к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998.

Вы узнаете про размер в состав МРОТ в 2024 году, нужно ли доплачивать за работу в выходные дни при увольнении, когда и как можно уменьшить размер премии, а также какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!