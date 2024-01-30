2024 год принесет множество изменений в трудовые отношения. Узнайте, что ждет работодателей и сотрудников на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

В 2024 году трудовые отношения изменятся. Власти уже вносят поправки в Трудовой кодекс с учетом позиции Конституционного Суда, а также принимают законопроекты, которые лучше защитят права сотрудников.

Как теперь работать с кадрами, вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.

Когда и как можно уменьшить размер премии расскажет эксперт Воробьева Елена — к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998.

Вы узнаете о том, какие требования к оплате труда будут в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда, как проводить доплату за работу в выходные дни при увольнении сотрудников и каким будет состав и размер МРОТ.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!