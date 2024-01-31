Работодатель не должен делать запись в трудовой книжке сотрудника, который работает меньше 5 дней

Работодатели должны вести трудовые книжки на каждого сотрудника, которые проработали в компании свыше пяти дней. Об этом сказано на сайте трудовой инспекции.
Если работодатель сделал запись в бумажную трудовую книжку о приеме и увольнении сотрудника, который отработал в организации три дня и решил уйти, то ему будет грозить административная ответственность.
В соответствии со ст.419 ТК лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном федеральными законами, — говорится в сообщении.
Согласно ч.3 ст.66 ТК, запись в трудовой книжке делается после того, как сотрудник отработал как минимум 5 дней.
Это правило работает, если сотрудник трудоустроен в компанию как на основное место работы. Исключение составляют случаи, когда в соответствии с ТК или иными федеральными законами трудовая книжка на работника не ведется.
Комментарии4
Типа, чел устроился, мы сдали на него сзв-тд в день приема, через три дня он ушел, сдали на него сзв-тд в день увольнения и отдали ему трудовую без записи?
Согласитесь, фигня несусветная?
а запись при приеме на работ вноситься не сразу, при оформлении человека? не?
может еще и в СФР ЕФС-1 подавать не на следующий день после приема на работу а через 5 дней?
занимательная анатомия.... 😂😂
Ситуация, в которой работодатель виноват в любом случае! ))