Работодатель не должен делать запись в трудовой книжке сотрудника, который работает меньше 5 дней

Трудовую книжку нужно вести на сотрудников, которые отработали в организации как минимум 5 дней. Если сделать запись раньше, то работодателю будет грозить административная ответственность.

Работодатели должны вести трудовые книжки на каждого сотрудника, которые проработали в компании свыше пяти дней. Об этом сказано на сайте трудовой инспекции.

Если работодатель сделал запись в бумажную трудовую книжку о приеме и увольнении сотрудника, который отработал в организации три дня и решил уйти, то ему будет грозить административная ответственность.

В соответствии со ст.419 ТК лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном федеральными законами, — говорится в сообщении.

Согласно ч.3 ст.66 ТК, запись в трудовой книжке делается после того, как сотрудник отработал как минимум 5 дней.

Это правило работает, если сотрудник трудоустроен в компанию как на основное место работы. Исключение составляют случаи, когда в соответствии с ТК или иными федеральными законами трудовая книжка на работника не ведется.