Какие надбавки и доплаты к зарплате может получить сотрудник

В заработную плату сотрудников входят компенсационные доплаты и надбавки, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Например, за труд в особом климате или на территориях с радиоактивным загрязнением.
Также работники могут получать стимулирующие выплаты, премии и другие материальные поощрения. Выплаты стимулирующего характера положены сотруднику за его квалификацию, за достижение запланированных показателей и стаж работы.
За отсутствие обязательных доплат предприятие может получить штраф на сумму до 100 тыс. рублей.
Работодатель должен доплачивать:
за работы во вредных и опасных условиях 4% от оклада;
сверхурочные должны быть не меньше 50% в первые два часа и 100% за последующие;
работа в ночные смены дополнительно оплачивается в размере 20% от оклада;
труд в выходные и праздничные дни — минимум 100%.
Узнайте больше о том, когда и как можно уменьшить размер премии и какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Об этом расскажет эксперт по трудовым отношениям Воробьева Елена на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Мероприятие пройдет 14 марта 2024 года в Москве. За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.
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