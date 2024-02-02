Какие надбавки и доплаты к зарплате может получить сотрудник

В состав зарплаты включаются компенсационные и стимулирующие выплаты. Если работодатель не делает обязательных доплат, то компания может получить штраф до 100 тысяч рублей.

В заработную плату сотрудников входят компенсационные доплаты и надбавки, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Например, за труд в особом климате или на территориях с радиоактивным загрязнением.

Также работники могут получать стимулирующие выплаты, премии и другие материальные поощрения. Выплаты стимулирующего характера положены сотруднику за его квалификацию, за достижение запланированных показателей и стаж работы.

За отсутствие обязательных доплат предприятие может получить штраф на сумму до 100 тыс. рублей.

Работодатель должен доплачивать:

за работы во вредных и опасных условиях 4% от оклада;

сверхурочные должны быть не меньше 50% в первые два часа и 100% за последующие;

работа в ночные смены дополнительно оплачивается в размере 20% от оклада;

труд в выходные и праздничные дни — минимум 100%.

Узнайте больше о том, когда и как можно уменьшить размер премии и какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Об этом расскажет эксперт по трудовым отношениям Воробьева Елена на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Мероприятие пройдет 14 марта 2024 года в Москве. За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.

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