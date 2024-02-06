Депутаты хотят привязать МРОТ к фактически выплачиваемой зарплате

Чтобы у сотрудников после вычета НДФЛ не оставалось меньше денег, депутаты предлагают привязать МРОТ к фактическому заработку.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) могут привязать к фактически выплачиваемой зарплате. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутаты предлагают внести поправки в ч. 3 ст. 133 ТК и заменить слова «Месячная заработная плата работника» на формулировку «Фактически выплаченная месячная заработная плата работника».

Это позволит сотрудникам, которые полностью отработали норму рабочего времени, получать зарплату не ниже МРОТ.

Сейчас работники из-за удержания НДФЛ, во время отпуска или болезни, могут получать фактические выплаты меньше МРОТ.

Для недопущения подобных ситуаций разработан и подготовлен к внесению в Госдуму законопроект, гарантирующий право работника на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ, — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

С апреля 2020 года Минтруд изменил базу для расчета оплаты больничных, установив минимальную планку в размере МРОТ.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда проиндексировали на 18,5%, до 19 242 рублей.