👒 У бухгалтеров пошли проблемы с ЕФС-1 и НДФЛ 15%. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

🙆 Директор хочет уволить бухгалтеров, потому что из-за них у компании большой НДС

Гендир обвиняет бухгалтерию в том, что компания сама себе увеличивает НДС, принимая в штат всяких маркетологов, бухгалтеров и экономистов.

😕 Сотрудники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год

В этом году впервые отчет СЗВ-СТАЖ (ныне – подраздел 1.2 формы ЕФС-1) сдавали не на всех сотрудников, а только на тех, у кого были отклонения в стаже (отпуск по уходу за ребенком, без содержания и т. д.). Но обычные, не «особенные» сотрудники обнаружили, что ПФР не начислил им стаж.

📆 Если ваш декабрьский платеж ФНС учла только в январе, будет пересчет пеней

Налоговые платежи, которые были сделаны в конце декабря 2023 года, по вине банков в ряде случае на ЕНС отразились только в 2024 году. Из-за этого бизнесу начислили пени. Это будут исправлять.

🙉 Пошли проблемы с НДФЛ 15% по дивидендам и зарплате

В этом году работают новые правила для НДФЛ 15%: 1) по дивидендам базу считают отдельно (ст. 214 НК); 2) по зарплате базу считают в совокупности (ст. 210 НК). Как все это осуществить на практике, бухгалтеры не понимают. Налоговики, похоже, тоже.

👉 Минфин объяснил, где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году

С 2024 года действует новое условие для освобождения от НДС общепита – среднемесячная зарплата в ресторане (кафе) должна быть не менее средней зарплаты в регионе по отрасли. Сравнивать будут показатели РСВ и данные с сайта Росстата.

📃 Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

С 01.01.2024 действуют новые формы справок для социального вычета по НДФЛ – в том числе, справка по расходам на обучение. Но по расходам 2023 года она не применяется.