Что думает Конституционный Суд о требованиях к оплате труда в 2024 году

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт Воробьева Елена расскажет все о требованиях к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

С 1 января 2024 года федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Это значит, что работодатель не праве платить сотрудникам зарплату ниже этой суммы.

Если сотрудник работает неполное рабочее время, то МРОТ ему исчисляют пропорционально отработанным часам.

Минимальный размер оплаты труда должен выплачиваться с учетом региональных повышающих коэффициентов.

Федеральный МРОТ используют, если:

в регионе не установлена минимальная заплата;

компания в надлежащем порядке отказалась выполнять условия регионального соглашения.

О том, какие будут требования к оплате труда в 2024 году, проконсультирует Воробьева Елена на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет в Москве 14 марта 2024 года.

Вы узнаете про размер в состав МРОТ в 2024 году, нужно ли доплачивать за работу в выходные дни при увольнении, когда и как можно уменьшить размер премии, а также какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Воробьева Елена — к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998.

Смотреть программу

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!