Бухгалтеры сдают три ненужных отчета

Ранее мы проводили опросы по этим отчетам и делимся с вами результатами.
Отчет
Сдают
Не сдают
50%
50%
79%
21%
63%
37%
Как показывают результаты опросов, в основном бухгалтеры предпочитают перестраховаться.
Ранее мы проводили опросы по этим отчетам и делимся с вами результатами.
Отчет
Сдают
Не сдают
50%
50%
79%
21%
63%
37%
Как показывают результаты опросов, в основном бухгалтеры предпочитают перестраховаться.
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Комментарии7
Не перестраховаться, а следовать статье НК РФ (это по ПСФЛ).
По 6-НДФЛ - тут как "масть ляжет", либо нулевой отчет, либо ежемесячно письмо о том, что выплат ФЛ не было (как говорится "хрен редьки не слаще).
А с ЕФС-1 вообще квест, СФР в одних регионах сказал сдавать на всех, в других только на отдельных, как итог на кого не сдали в лицевых счетах стаж за 2023 год не появился.
Ну и как после этого работать?
Мы столько нулевых всегда сдавали. Нужно-не нужно, а штрафы выписывали
Про псфл мне просто проще каждый месяц сдавать, чем каждый месяц вспоминать надо или не надо