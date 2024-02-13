Налоговая отчетность

Бухгалтеры сдают три ненужных отчета

Нулевой расчет 6-НДФЛ, персонифицированные сведения за третий месяц квартала и подраздел 1.1 на всех сотрудников – это отчеты, которые не нужны. Но бухгалтеры их все равно сдают. На всякий случай.
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Ранее мы проводили опросы по этим отчетам и делимся с вами результатами.

Отчет

Сдают

Не сдают

Нулевой 6-НДФЛ

50%

50%

ПСФЛ за 3-ий месяц квартала

79%

21%

Подраздел 1.2 ЕФС-1 на всех сотрудников

63%

37%

Как показывают результаты опросов, в основном бухгалтеры предпочитают перестраховаться.

Комментарии

7
  • Ирина

    в основном бухгалтеры предпочитают перестраховаться.

    Не перестраховаться, а следовать статье НК РФ (это по ПСФЛ).

    По 6-НДФЛ - тут как "масть ляжет", либо нулевой отчет, либо ежемесячно письмо о том, что выплат ФЛ не было (как говорится "хрен редьки не слаще).

    А с ЕФС-1 вообще квест, СФР в одних регионах сказал сдавать на всех, в других только на отдельных, как итог на кого не сдали в лицевых счетах стаж за 2023 год не появился.

    Ну и как после этого работать?

  • Natatalka

    Про псфл мне просто проще каждый месяц сдавать, чем каждый месяц вспоминать надо или не надо

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